Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс деловой активности в производственном секторе Китая в марте по оценке Caixin;

- окончательные индексы деловой активности в производстве стран Европы и США за март по оценке PMI;

- предварительный индекс потребительских цен еврозоны в марте;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- индекс производственной активности США в марте по оценке ISM;

- финансовые результаты МФК "Займер" и Cian за 2024 год по МСФО;

- совет директоров "Аэрофлота" решит вопрос по дивидендам за 2024 год.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.