Инвесторам стоит обратить внимание на корпбонды РЖД серии 001Р-38R - "Газпромбанк Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на корпоративные облигации ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001Р-38R с погашением 2 марта 2030 года, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Снижение динамики кредитования, первые признаки охлаждения экономики (рост безработицы и стабилизация инфляции) - все это говорит в пользу того, что пик ключевой ставки ЦБ РФ достигнут или мы около него. В момент разворота денежно-кредитной политики (ДКП) наиболее интересны длинные облигации с фиксированным купоном - именно они позволяют получить наиболее высокий доход на переоценке "тела" при снижении ставки, - пишут эксперты в обзоре. - Среди множества выпусков облигаций, обращающихся на рынке, мы выделяем РЖД 001Р-38R с погашением 2 марта 2030 года. Это один из самых длинных выпусков среди корпоративных бумаг. В сравнении с длинными ОФЗ, на которые часто делается ставка в расчете на разворот ДКП, у рассматриваемого выпуска существенно ниже процентный риск и существенно выше денежный поток".

Ставка ежемесячного купона составляет 17,9% годовых от номинала, текущая эффективная доходность - около 17,3% годовых, указывают аналитики сервиса.

Эксперты обращают внимание и на возможный риск: инфляция остается на высоком уровне, спрос продолжает превышать предложение, ослабление рубля может привести к развороту инфляционных тенденций, что увеличивает процентный риск. В случае дальнейшего повышения ключевой ставки котировки корпбондов могут существенно снизиться.

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