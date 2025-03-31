Индекс Мосбиржи пока сохраняет среднесрочный импульс к росту - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи технически пока сохраняет среднесрочный импульс к росту, а при нахождении выше 2900 пунктов может предпринимать попытки возвращения к пику текущего года на уровне 3371 пункта с перспективой развития восходящего движения при геополитическом оптимизме, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи в конце марта пытается отступить от района важных среднесрочных поддержек (2900-2950 пунктов), стабилизация ниже которых может предвещать новую волну снижения вплоть до обновления минимума 2024 года в 2370 пунктов, указывает эксперт.

"Медвежий" сценарий, вероятно, реализуется при ухудшении геополитической обстановки и потере надежд на скорое заключение мирного соглашения, - пишет Кожухова в материале инвесткомпании. - В то же время на данный момент индикатор сохраняет среднесрочный импульс к росту, а при положении выше 2900 пунктов может предпринимать попытки возвращения к пику текущего года на уровне 3371 пункта с перспективой развития восходящего движения при геополитическом оптимизме".

Индекс РТС чувствует себя более уверенно в том числе благодаря силе рубля, обращает внимание аналитик "Велес Капитала".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.