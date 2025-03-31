Акции Транснефти могут быть интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Привилегированные акции "Транснефти" могут быть интересны для долгосрочных покупок, учитывая потенциальную дивидендную доходность и возможное смягчение денежно-кредитной политики Банка России во втором полугодии 2025 года, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент раскрыл консолидированную финансовую отчетность за 2024 год, эксперты позитивно оценивают ее. "Финансовые показатели оказались в рамках наших ожиданий, при этом на фоне отрицательного чистого долга компания сохраняет высокую финансовую устойчивость", - указывают они.

"По нашим оценкам, компания может выплатить по итогам 2024 года дивиденды в размере 160-185 рублей на акцию, что эквивалентно дивдоходности в 13,2-14,8%", - отмечают аналитики сервиса в комментарии.

Также эксперты отмечают, что по итогам 2024 года "Транснефть" заработала своим акционерам 396,8 рубля чистой прибыли на одну акцию, что соответствует 32,6% текущей акционерной доходности.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.