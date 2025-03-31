S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5500-5640п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5500-5640 пунктов в понедельник, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.

"Торги на европейских и азиатских фондовых площадках проходят в красной зоне. Фьючерсы на американские индексы также торгуются в минусе, складывается негативный баланс рисков. Сессия понедельника может открыться "гэпом" вниз, однако ребалансировка портфелей пенсионных фондов способна оказать поддержку акциям. Прогнозируем высокую волатильность и ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5500-5640 пунктов", - пишет эксперт в обзоре.

Также Мкртчян отмечает, что индекс S&P 500 вновь опустился ниже всех ключевых скользящих средних, поэтому покупатели находятся в уязвимом положении. "Ранее индикатор RSI не смог подняться выше 50 пунктов и выступает на стороне "медведей". Нисходящее движение может продолжиться с вероятным откатом индекса широкого рынка к поддержке на отметке 5500. В случае ее пробоя S&P 500 устремится к уровню 5400 пунктов", - указывает он.

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