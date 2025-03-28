.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ближайшая цель вероятной коррекции рынка акций на следующей неделе - 2900п индекса Мосбиржи - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 марта 2025 года 19:03
Ближайшая цель вероятной коррекции рынка акций на следующей неделе - 2900п индекса Мосбиржи - "Велес Капитал"
Ближайшая цель вероятной коррекции рынка акций на следующей неделе - 2900 пунктов индекса Мосбиржи, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Российский фондовый рынок на следующей неделе при отсутствии обнадеживающих геополитических сигналов рискует развить нисходящую коррекцию от локальных максимумов с ближайшей целью 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, - прогнозирует эксперт. - Инвесторы начинают осознавать сложности, связанные с достижением масштабного мирного соглашения и выполнением сторонами достигнутых договоренностей, в связи с чем предпочитают зафиксировать полученную недавно прибыль в ожидании позитивных новостей. Дополнительной причиной для продаж выступает сохранение жесткой позиции ЦБ РФ в отношении ключевой ставки". На корпоративном фронте на рынке будут ждать публикации финансовых результатов "ВУШ Холдинга", "МДМГ", Solidcore, "Займера", "РусАгро", "Группы Астра" за 2024 год по МСФО, напоминает аналитик. Совет директоров "Аэрофлота" примет решение по дивидендам за 2024 год, а "Черкизово" закроет дивидендный реестр за 2024 год. К торгам на Мосбирже после редомициляции должны вернуться акции "РусАгро" и "ЦИАН". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
28 марта 2025 года 18:21
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Группы "Аренадата" с целевой ценой 190 рублей за бумагу и потенциалом роста на 30% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. Компания опубликовала финансовые результаты за 2024 год: выручка выросла... читать дальше
.28 марта 2025 года 17:44
Аналитики "Финама" считают привилегированные акции "Россети Ленэнерго" привлекательным защитным активом и сохраняют их целевую цену на уровне 274,7 руб., что соответствует потенциалу роста на 34,8% и рейтингу "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании. "Несмотря на несколько... читать дальше
.28 марта 2025 года 17:11
"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Группы Астра" в преддверии публикации компанией отчетности за весь 2024 год, сообщается в комментарии аналитика Никиты Степанова. Прогнозная стоимость акций "Группы Астра" не изменилась и составляет 612 рублей за штуку, что предполагает... читать дальше
.28 марта 2025 года 16:35
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) по результатам дня инвестора и ставит на пересмотр целевую цену бумаг компании, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Группа "ИКС 5" в четверг провела день инвестора, в рамках... читать дальше
.28 марта 2025 года 16:05
Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 11,2-11,8 руб./юань - УК "Первая"
Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 11,2-11,8 руб./юань, для пары рубль/доллар - 82-86 руб./$1, говорится в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк. "К концу недели курс доллара вышел к уровням около 84 руб., юаня - около 11,45 руб., - констатирует... читать дальше
.28 марта 2025 года 15:37
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5630-5750 пунктов на торгах в пятницу при высокой волатильности котировок, считает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников. "Торги 27 марта на американских фондовых площадках вновь завершились в минусе - участники рынка продолжили... читать дальше
.28 марта 2025 года 15:02
Потенциал роста "префов" "Транснефти" c учетом дивидендов составляет 34%, говорится в комментарии старшего аналитика компании "Эйлер Аналитические Технологии" Андрея Полищука. По оценке эксперта, дивиденд "Транснефти" за 2024 год составит 162 руб. на акцию (доходность - 13%), из которых 54 руб. на... читать дальше
.28 марта 2025 года 14:31
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "Ростелекома" и удалив "РусАгро", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "ИКС 5", "Полюс", "Норникель", "Ростелеком", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз" ап, Сбербанк,... читать дальше
.28 марта 2025 года 14:00
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 4350 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитика Лауры Кузнецовой. "Направления стратегического развития эмитента выглядят оправданными с учетом достигнутых масштабов... читать дальше
.28 марта 2025 года 13:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Элемент" с целью 0,1705 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 0,14 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент учредил юрлицо АО... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.