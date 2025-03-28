Ближайшая цель вероятной коррекции рынка акций на следующей неделе - 2900п индекса Мосбиржи - "Велес Капитал"

Ближайшая цель вероятной коррекции рынка акций на следующей неделе - 2900 пунктов индекса Мосбиржи, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Российский фондовый рынок на следующей неделе при отсутствии обнадеживающих геополитических сигналов рискует развить нисходящую коррекцию от локальных максимумов с ближайшей целью 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, - прогнозирует эксперт. - Инвесторы начинают осознавать сложности, связанные с достижением масштабного мирного соглашения и выполнением сторонами достигнутых договоренностей, в связи с чем предпочитают зафиксировать полученную недавно прибыль в ожидании позитивных новостей. Дополнительной причиной для продаж выступает сохранение жесткой позиции ЦБ РФ в отношении ключевой ставки".

На корпоративном фронте на рынке будут ждать публикации финансовых результатов "ВУШ Холдинга", "МДМГ", Solidcore, "Займера", "РусАгро", "Группы Астра" за 2024 год по МСФО, напоминает аналитик. Совет директоров "Аэрофлота" примет решение по дивидендам за 2024 год, а "Черкизово" закроет дивидендный реестр за 2024 год. К торгам на Мосбирже после редомициляции должны вернуться акции "РусАгро" и "ЦИАН".

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