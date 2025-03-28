"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Группы Астра" в преддверии публикации компанией отчетности за весь 2024 год, сообщается в комментарии аналитика Никиты Степанова.

Прогнозная стоимость акций "Группы Астра" не изменилась и составляет 612 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 49% с текущих уровней.

"3 апреля "Астра" опубликует отчет за весь 2024 года по МСФО. Мы ожидаем роста выручки до 16,5 млрд рублей (+73% г/г), при этом показатели EBITDAC и NIC, вероятно, вырастут до 5,3 млрд руб. и 5,4 млрд руб., соответственно (+94% г/г и +68% г/г), - пишет эксперт. - Мы ждем, что компания подтвердит свой прогноз по наращиванию чистой прибыли в три раза за два года (от показателя 2023 года), что может быть позитивно воспринято рынком".

При возвращении иностранных производителей ПО для "Астры", вероятнее всего, будет закрыт сегмент МСБ, и компания будет замкнута только среди государственных и квази-государственных клиентов, полагает Степанов. "Однако стратегия компании подразумевает дополнительную монетизацию текущих клиентов через допродажу новых продуктов, которые они разрабатывают или покупают через через сделки M&A. Выручка от экосистем может стать главным драйвером доходов компании, что позволит ей сохранить темпы роста", - указывает аналитик.

По мнению Степанова, "Астра" использует лучшие корпоративные практики, понимая, в какой экономической ситуации находится. Например, в декабре 2024 года компания изменила дивидендную политику, по которой она будет выплачивать не 50% от скорректированной чистой прибыли, а 25%.

"Мы позитивно оцениваем такой шаг, ведь дивидендная доходность в размере 1-2%, которую дает компания, не озолотит инвесторов, но при этом эта сумма может быть потрачена на предотвращение кассового разрыва, что может случиться у компании в середине года, так как основная часть доходов приходится на конец года, - отмечает стратег "Финама". - Таким образом, "Астре" не придется привлекать долговое финансирование в условиях жесткой ДКП. В связи с этим мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Астры".

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