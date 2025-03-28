"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций X5

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) по результатам дня инвестора и ставит на пересмотр целевую цену бумаг компании, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Группа "ИКС 5" в четверг провела день инвестора, в рамках которого менеджмент ритейлера представил обновленную стратегию и поделился прогнозами, - пишет эксперт. - Компания планирует опережать рынок и демонстрировать высокие темпы роста в ближайшие 4 года, что позволит укрепить лидирующую позицию в отрасли. Рентабельность в ближайшее время останется под давлением на фоне высокого роста затрат, но должна выровняться в перспективе. Группа будет активно инвестировать в автоматизацию, экспансию, логистику и улучшение операционных процессов. Все это приведет к росту капитальных затрат в процентах от выручки и назад к 4% показатель должен будет вернутся только в 2028 году".

Компания планирует платить дивиденды 2 раза в год, распределяя денежный поток при целевом уровне ND/EBITDA 1,2-1,4х. Следующая выплата может быть объявлена осенью по итогам 9 мес., и аналитик полагает, что она составит не менее 300 руб. на акцию.

"Общий взгляд на "ИКС 5" у нас остается позитивным, - указывает Михайлин. - Наша рекомендация для акций группы сейчас "покупать", а целевая цена пересматривается с учетом представленной информации".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.