Инвестбанк "Синара" подтверждает положительную оценку акций X5

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает положительную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова и аналитика Александра Гайды.

"Эмитент в четверг, 27 марта, провел "День инвестора". Компания располагает четкой стратегией, направленной на сохранение лидерства в различных сегментах рынка и подкрепленной надежными источниками выручки в краткосрочной перспективе, - отмечают эксперты. - Стратегический акцент делается на повышении эффективности по всей цепочке создания стоимости и автоматизации бизнес-процессов за счет внедрения перспективных цифровых технологий".

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