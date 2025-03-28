Индекс Мосбиржи может протестировать сверху вниз отметку 3000п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может протестировать сверху вниз отметку 3000 пунктов на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая сильное снижение текущей недели и уже некоторую перепроданность, давление продавцов на основные "фишки" может ослабнуть в пятницу. Целевым на день по индексу Мосбиржи видим диапазон 3000-3070 пунктов, рассчитываем, что "круглый" уровень по итогам недели устоит", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.