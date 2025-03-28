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28 марта 2025 года 09:41
Потенциал для коррекции индекса RGBI пока сохраняется - ПСБ
Потенциал для коррекции вниз индекса RGBI пока сохраняется, ближайшей целью остаются уровни 107-108 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. Снижение котировок ОФЗ в четверг было продолжено - индекс RGBI опустился на 0,94 пункта (до 109,7 пункта), констатирует эксперт. На фоне отсутствия идей инвесторы продолжают частично фиксировать прибыль, полученную за последний месяц. "Напомним, что ЦБ не стал смягчать сигнал по ставке на последнем заседании, данные по инфляции остаются нейтральными, а новостной поток по геополитике не предполагает быстрого снижения рисков", - пишет Грицкевич в обзоре. "Как мы отмечали ранее, ближайшей целью текущей коррекции индекса RGBI видим уровень 107-108 пунктов. В пятницу не исключаем локальной передышки в снижении в ожидании появления новых триггеров в новостной повестке на выходных, пишет эксперт ПСБ. - Долгосрочный взгляд на рынок остается позитивным; считаем, что при достижении цели по коррекции можно возобновить покупки с целью увеличения доли длинных ОФЗ-ПД". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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