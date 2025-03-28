SberCIB сохраняет позитивную оценку акций Ленты

SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Лента", сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка.

"Эмитент отчитался за четвертый квартал 2024 года. "Лента" остается единственной компанией сектора, которая показывает одновременно высокие темпы роста сети, улучшение рентабельности по EBITDA и рекордную доходность свободного денежного потока. При этом она торгуется с коэффициентом EV/EBITDA на 2025 год 2,4, что дешевле всех остальных публичных ритейлеров", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.