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28 марта 2025 года 09:10
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - пересмотренный ВВП Великобритании в 4К24; - розничные продажи Великобритании в феврале; - отчет по рынку труда Германии за март; - базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США за февраль; - окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за март. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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