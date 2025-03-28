Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- пересмотренный ВВП Великобритании в 4К24;

- розничные продажи Великобритании в феврале;

- отчет по рынку труда Германии за март;

- базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США за февраль;

- окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за март.

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