"Финам" подтверждает рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать" с целевой ценой 104,3 рубля за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Представленная отчетность ВТБ мы оцениваем как умеренно негативную, - пишет эксперт Игорь Додонов. - Банку удалось показать неплохую прибыль в первые 2 месяца текущего года, однако она была получена в основном за счет операций с ценными бумагами, в то время как ключевой процентный бизнес продолжает оставаться под сильным давлением из-за жесткой монетарной политики ЦБ РФ. Тем не менее учитывая сохраняющуюся большую недооценку акций ВТБ по мультипликаторам по отношению к российским аналогам, мы сохраняем рейтинг "покупать".

Ранее ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за январь-февраль 2025 года. Чистая прибыль увеличилась на 26,4% г/г до 77,5 млрд руб., при этом рентабельность капитала составила 17,8%, отмечается в комментарии. Чистый процентный доход банка за первые два месяца этого года рухнул на 72,4% г/г до 29,6,1 млрд руб. В то же время чистый комиссионный доход подскочил на 51,5% до 50,6 млрд руб. благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей. Кроме того, банк зафиксировал внушительный доход от операций с финансовыми инструментами, который составил 136,5 млрд руб.

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