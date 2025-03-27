"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 700 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на сентябрь 2025 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26%, сообщается в материале аналитиков сервиса.

Эксперты отмечают следующие позитивные моменты:

- В минувшем году компания сосредоточилась на оптимизации бизнеса, увеличении производительности труда и автоматизации процессов, открытии новых торговых точек, расширении ассортимента и улучшении рабочих процессов.

- В 2025 году "Новабев" продолжает свою деятельность в соответствии со стратегией, что подразумевает запуск новых продуктов, поддержание высокого качества уже существующих позиций, расширение "ВинЛаб", укрепление сотрудничества с торговыми сетями и зарубежными производителями алкогольной продукции.

- Компания успешно выполнила стратегию 2021-2024 годов по достижению выручки 120 млрд рублей и роста доли розничной выручки до 50%. В апреле 2025 года "Новабев" может представить новую стратегию развития, что, по мнению аналитиков, может позитивно сказаться на росте акций.

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