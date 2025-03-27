"Финам" повысил рейтинг акций Северстали до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "Северстали" с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне 1440 руб., что соответствует потенциалу роста на 16%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

"Северсталь" показала неоднозначные результаты за 2024 год, - отмечает эксперт Алексей Калачев. - Выплавка стали снизилась, но компании удалось сохранить объемы продаж. Реализация Стратегии-2028 обещает рост EBITDA, хотя и потребует больших инвестиций уже в текущем году. Падение денежного потока оставило акционеров без дивидендов за 4К 2024. Однако мы считаем, что рынок уже учел этот негатив в цене акций, в то время как инвестиции создают задел для будущего роста акционерной стоимости".

Драйвером роста акций "Северстали", по мнению аналитика, может стать продвижение мирных переговоров. Кроме открытия доступа к экспортным рынкам, мир позволит начать восстановление разрушенной инфраструктуры по обе стороны новых границ, что поддержит как внутренний, так и внешний спрос на сталь. В то же время срыв мирных переговоров может оказаться негативным фактором для акций металлургов.

"Северсталь" - одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний.

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