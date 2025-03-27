Рубль постепенно подешевеет до 90 руб./$1 и 12,3 руб./юань во 2К25 - SberCIB

Рубль постепенно подешевеет до 90 руб./$1 и 12,3 руб./юань во 2 квартале 2025 года, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

С начала года национальная валюта укрепилась на 16%, до 11,6 руб./юань и 85 руб./$1 из-за роста предложения валюты и снижения спроса, - констатируют эксперты. - Для последних тоже есть свои предпосылки - улучшение геополитической ситуации на фоне переговоров России и США и надежд на ослабление санкций".

По модели аналитиков, справедливый уровень составляет 95 руб./$1 на конец 2025 года, а укрепление до 85 руб./$1, вероятно, будет неустойчивым без притока капитала или роста экспорта, что маловероятно даже в случае позитивных изменений в геополитике.

"Постепенный рост импорта до фундаментально обоснованных значений будет давить на рубль в течение нескольких кварталов, - прогнозируют стратеги SberCIB. - Поэтому мы ждем, что нацвалюта постепенно подешевеет до 90 руб./$1 и 12,3 руб./юань во втором квартале и до 95 руб./$1 и 13,1 руб./юань на конец 2025 года".

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