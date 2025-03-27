.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль постепенно подешевеет до 90 руб./$1 и 12,3 руб./юань во 2К25 - SberCIB
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 марта 2025 года 17:18
Рубль постепенно подешевеет до 90 руб./$1 и 12,3 руб./юань во 2К25 - SberCIB
Рубль постепенно подешевеет до 90 руб./$1 и 12,3 руб./юань во 2 квартале 2025 года, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research. С начала года национальная валюта укрепилась на 16%, до 11,6 руб./юань и 85 руб./$1 из-за роста предложения валюты и снижения спроса, - констатируют эксперты. - Для последних тоже есть свои предпосылки - улучшение геополитической ситуации на фоне переговоров России и США и надежд на ослабление санкций". По модели аналитиков, справедливый уровень составляет 95 руб./$1 на конец 2025 года, а укрепление до 85 руб./$1, вероятно, будет неустойчивым без притока капитала или роста экспорта, что маловероятно даже в случае позитивных изменений в геополитике. "Постепенный рост импорта до фундаментально обоснованных значений будет давить на рубль в течение нескольких кварталов, - прогнозируют стратеги SberCIB. - Поэтому мы ждем, что нацвалюта постепенно подешевеет до 90 руб./$1 и 12,3 руб./юань во втором квартале и до 95 руб./$1 и 13,1 руб./юань на конец 2025 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
27 марта 2025 года 18:45
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на сентябрь 2025 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26%, сообщается в материале аналитиков сервиса. Эксперты отмечают следующие... читать дальше
.27 марта 2025 года 18:28
Вероятно ослабление рубля до 100 руб./$1 во 2 полугодии 2025 года, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 2К25. "В этом году рубль укрепил свои позиции относительно доллара США на ~25%, что мы связываем с остановкой оттока капитала из-за последних на сегодня санкций в отношении... читать дальше
.27 марта 2025 года 17:51
"Финам" повысил рейтинг акций "Северстали" с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне 1440 руб., что соответствует потенциалу роста на 16%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Северсталь" показала неоднозначные результаты за 2024 год, - отмечает эксперт Алексей... читать дальше
.27 марта 2025 года 16:45
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ")подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Ozon и "ИКС 5"/Шорт в акциях "АЛРОСА" и "ММК", открытую 24 февраля 2025 года с целевой доходностью 20% на горизонте четырех месяцев, сообщается в материале аналитиков. "За месяц спред уже достиг 5%, или 4% после вычета... читать дальше
.27 марта 2025 года 16:16
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Акрона" с целевой ценой 20177,78 рубля за бумагу с горизонтом инвестирования один год и потенциальной доходностью 18%, сообщается в комментарии аналитиков. Позитивным фактором для сегмента АПК и связанных отраслей, по мнению экспертов,... читать дальше
.27 марта 2025 года 15:39
Справедливый уровень индекса Мосбиржи на конец 2025 года составляет 3600 пунктов, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 2К25. "Всего за пару месяцев взлетев с декабрьских минимумов на 40%, рынок акций постепенно остывает и торгуется в широком боковике, - пишут аналитики. -... читать дальше
.27 марта 2025 года 15:11
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 8500 рублей за бумагу, говорится в комментарии брокера. Аналитик Александра Прыткова выделяет ряд факторов в пользу идеи: - Устойчивое финансовое положение: у компании на счетах накопилось уже 1,43 трлн... читать дальше
.27 марта 2025 года 14:33
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5650-5780 пунктов в течение торговой сессии четверга при повышенной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе, на внешних... читать дальше
.27 марта 2025 года 14:05
"Цифра брокер" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" до 66 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Наталии Пырьевой. "Бумаги эмитента с 27 декабря 2024 года подорожали на 63,1%,... читать дальше
.27 марта 2025 года 13:41
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Хэдхантер" с целью 4000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,76%, стоп-приказ: 3096 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "В 2024 году выручка... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.