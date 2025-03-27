Справедливый уровень индекса Мосбиржи на конец 2025г составляет 3600 пунктов - инвестбанк "Синара"

Справедливый уровень индекса Мосбиржи на конец 2025 года составляет 3600 пунктов, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 2К25.

"Всего за пару месяцев взлетев с декабрьских минимумов на 40%, рынок акций постепенно остывает и торгуется в широком боковике, - пишут аналитики. - Заметно отставший поначалу долговой рынок за последние недели наверстал упущенное, а это создает предпосылки для повышения фундаментальной стоимости компаний. Согласно нашим расчетам, справедливый уровень индекса Мосбиржи на конец этого года составляет около 3600 пунктов, что предполагает рост на 14% за девять оставшихся месяцев плюс 9,1%-ную средневзвешенную дивидендную доходность за тот же период. Кроме того, реализация позитивного сценария в геополитике может ускорить смягчение ДКП, что значительно увеличило бы ожидаемую доходность".

Катализаторами роста, по мнению экспертов, выступят такие факторы, как выплата дивидендов; обмен активами; подорожание нефти; хорошая корпоративная отчетность; понижение ключевой ставки; девальвация рубля; геополитическая деэскалация.

В качестве возможных рисков стратеги инвестбанка видят новые санкции; эскалацию в геополитике; рост налоговой нагрузки; повышение ключевой ставки; навес из заблокированных акций и бумаг редомицилируемых компаний; ревальвацию рубля; падение цен на нефть.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.