"Финам" открыл торговую идею: покупать акции HeadHunter с целью 4000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Хэдхантер" с целью 4000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,76%, стоп-приказ: 3096 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В 2024 году выручка эмитента увеличилась на 34,5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 39,62 млрд руб. Такой впечатляющий результат стал возможен благодаря двум ключевым факторам: росту числа платящих клиентов на 3,5% (до 623,18 тыс.) и значительному увеличению средней выручки на одного клиента (ARPC). В зависимости от категории ARPC вырос в диапазоне от 20,2% до 47,4%", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения коррекция дошла до 61,8% по уровню Фибоначчи. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3096 руб. риск на портфель составит 0,34%", - указывают в "Финаме".

МКПАО "Хэдхантер" предоставляет услуги онлайн-подбора персонала. Компания нацелена на объединение соискателей работы с работодателями.

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