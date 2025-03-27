"Цифра брокер" повысил прогнозную цену акций Промомеда до 492 руб

"Цифра брокер" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Промомед" до 492 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 14% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика Наталии Пырьевой.

"Бумаги эмитента с 27 декабря 2024 года подорожали на 35,5%, превысив установленный нами целевой ориентир в 425 руб./акцию. Мы сохраняем позитивный взгляд", - указывает эксперт.

Пырьева обращает внимание на следующие факторы:

- В соответствии с управленческой отчетностью, по итогам 2024 года выручка "Промомед" увеличилась на 33% по сравнению с 2023 годом и составила 21,2 млрд руб. благодаря опережающему росту продаж препаратов эндокринологического (+80%) и онкологического (+41%) сегментов. По оценкам компании, рентабельность по скорр. EBITDA превысила установленный компанией целевой уровень в 35%, озвученный перед IPO.

- В 2024 году эмитент провел 75 медицинских исследований, получил регистрационные удостоверения для 38 лекарственных препаратов, включая экспортные рынки. Компания зарегистрировала 20 новых патентов и подала еще 46 российских и международных заявок на изобретения. Количество собственных товарных знаков увеличилось на 164 штуки по сравнению с 2023 годом и составило 550 шт.

- Завод "Биохимик" успешно прошел аудит Минздрава Ирака. Это позволяет "Промомед" начать подготовку к регистрации и дальнейшему обращению в Ираке широкого перечня препаратов.

- В январе "Промомед" приступил к продаже препарата новейшего класса инкретинов "Тирзетта" для лечения ожирения и сахарного диабета II типа, что дает компании основания закладывать оптимистичные прогнозы на результаты 1К25. В январе выручка эмитента выросла на 28% в годовом выражении.

- В 2025 году ожидается начало продаж 8 инновационных препаратов для лечения эндокринологических, онкологических, противовирусных, неврологических, орфанных заболеваний, а также безрецептурных анальгетиков и ряда ветеринарных препаратов. В период с 2025 по 2030 годы "Промомед" планирует вывести на рынок 31 ключевой продукт.

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