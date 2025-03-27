Акции Новабев Групп в текущий момент справедливо оценены рынком - Альфа-банк

Акции "Новабев Групп" в текущий момент справедливо оценены рынком, считают старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис и аналитик Олеся Воробьева.

"Мы расцениваем результаты за 2024 по МСФО в целом как нейтральные для акций компании - снижение EBITDA и чистой прибыли компенсировалось рекордно высоким уровнем FCF за счет оптимизации оборотного капитала. Тем не менее дивидендный потенциал компании в моменте ограничен. При текущих уровнях котировок бумаги эмитента торгуются с коэффициентом 4,5х EV/EBITDA 2025П, что считаем справедливым уровнем в сложившихся условиях", - пишут эксперты в комментарии.

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