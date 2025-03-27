"БКС МИ" нейтрально оценивает акции НоваБев на горизонте года

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") нейтрально оценивает перспективы акций "НоваБев Групп" на горизонте года, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Эмитент отчитался о результатах за 2024 год по МСФО. Мы не ждали значимых улучшений по рентабельности по EBITDA во II полугодии, и результат оказался близок к нашему прогнозу. Денежный поток приятно удивил - за счет оптимизации оборотного капитала. Тем не менее "НоваБев" рассчитывает дивиденды на базе чистой прибыли, а она упала на 43%. Мы ждали снижения чистой прибыли в 2024 году, как и дивидендов в результате, однако фактическая прибыль оказалась хуже наших ожиданий, - указывают эксперты. - Если компания распределит 75-100% чистой прибыли за 2024 год, то финальная выплата за год может составить 23-34 руб. с доходностью всего 4-6%. Это означало бы также невысокую дивдоходность по результатам всего 2024 года в 6-8%. Ждем, что компания объявит рекомендацию совета директоров по дивидендам в ближайшие дни".

"У нас нейтральный взгляд на акции "НоваБев" на горизонте года. Мы предполагаем, что в 2025 году компания покажет динамику показателей лучше 2024 года, но внешняя среда может добавлять неопределенности, а дивдоходность, по нашим прогнозам, невысока. По нашей оценке, акции торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 4,7х и Р/Е 9,5х на базе наших прогнозов EBITDA и прибыли на 2025 год", - пишут Суханова и Шаров в обзоре.

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