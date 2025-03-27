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27 марта 2025 года 10:46
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций РуссНефти
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций "РуссНефти" с прогнозной стоимостью на уровне 220 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова. "Считаем отчет за 2024 год по МСФО позитивным, но вместе с тем отмечаем сильное падение свободного денежного потока (на 27%), что обусловлено повышением капитальных затрат сразу на 42%", - указывают эксперты. С операционной точки зрения "РуссНефть" демонстрирует сильную EBITDA и умеренный уровень долговой нагрузки. Однако обеспокоенность, по мнению Бахтина и Мударисова, вызывают способность выплатить банковский кредит в размере 59 млрд руб. со сроком погашения в марте 2026 года и возможная реализация пут-опциона на 21 млрд руб. в следующем году. "Вопрос о начале выплаты дивидендов держателям обыкновенных акций пока не стоит, но улучшение состояния бизнеса будет ускорять приближение этого события. Подтверждаем позитивный взгляд и целевую цену акций в 220 рублей", - пишут аналитики "БКС МИ" в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУССНЕФТЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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