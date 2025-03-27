"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций "РуссНефти" с прогнозной стоимостью на уровне 220 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

"Считаем отчет за 2024 год по МСФО позитивным, но вместе с тем отмечаем сильное падение свободного денежного потока (на 27%), что обусловлено повышением капитальных затрат сразу на 42%", - указывают эксперты.

С операционной точки зрения "РуссНефть" демонстрирует сильную EBITDA и умеренный уровень долговой нагрузки. Однако обеспокоенность, по мнению Бахтина и Мударисова, вызывают способность выплатить банковский кредит в размере 59 млрд руб. со сроком погашения в марте 2026 года и возможная реализация пут-опциона на 21 млрд руб. в следующем году.

"Вопрос о начале выплаты дивидендов держателям обыкновенных акций пока не стоит, но улучшение состояния бизнеса будет ускорять приближение этого события. Подтверждаем позитивный взгляд и целевую цену акций в 220 рублей", - пишут аналитики "БКС МИ" в обзоре.

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