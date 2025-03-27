Прогнозная цена акций ЭсЭфАй на горизонте года - 1650-1700 руб. - "Мои Инвестиции"

"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы "ЭсЭфАй", прогнозная стоимость акций на горизонте года составляет 1650-1700 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Холдинг опубликовал результаты по РСБУ за 2024 год. В отчетном году чистая прибыль выросла в 3,3 раза, до 22 млрд руб., рекордная прибыль была получена за счет IPO "Европлана", продажи акций "РуссНефти" и дивидендов дочерних компаний, отмечают эксперты. Компания смогла полностью погасить долг корпоративного центра в размере 10,7 млрд руб.

27 марта выйдет отчетность эмитента за 2024 год по МСФО. Одновременно менеджмент может дать рекомендацию по дивидендам за 4К24. "Мы ждем 72-73 руб./акцию, дивдоходность - 5%", - указывают аналитики.

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