Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- прибыль промышленных предприятий Китая в феврале;

- экономические прогнозы ЕС;

- пересмотренный ВВП США в 4К24;

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в феврале;

- ежемесячный ВВП России;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) проведет "День инвестора";

- акционеры "Черкизово" обсудят дивиденды за 2024 год№

- финансовые результаты SFI за 2024 год по МСФО;

- начало торгов акциями ПАО "Полюс" после сплита;

- совет директоров "НоваБев Групп" обсудит дивиденды за 2024 год.

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