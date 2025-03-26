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26 марта 2025 года 19:03
Торговый диапазон для пары рубль/юань составляет 11,2-12,0 руб./юань до конца текущей недели - УК "Первая"
Торговый диапазон для пары рубль/юань составляет 11,2-12,0 руб./юань до конца текущей недели, говорится в комментарии старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк. "Рубль вновь перешел к укреплению в условиях позитивного геополитического фона, - пишет эксперт. - Вероятно, крепкие позиции рубля по-прежнему объясняются состоянием платежного баланса и действиями нерезидентов. Санкции против финансового и нефтяного сектора, по-видимому, не привели к существенному сокращению притока валютной выручки. Импорт может быть низким как из-за сезонности, так и по причине усиления экспортного контроля в Китае, замедления роста экономической активности, выжидательной позиции бизнеса и потребителей в условиях геополитической неопределенности". Банк России продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику, но вероятность снижения ключевой ставки в условиях заметного укрепления рубля и признаков охлаждения экономики становится все выше, полагает Ващелюк. Тем не менее процентные ставки остаются относительно высокими, что также, на взгляд аналитика, поддерживает позиции национальной валюты. "На текущей неделе геополитические условия могут оставаться значимыми для российского валютного рынка, и волатильность, вероятно, останется высокой, - прогнозирует эксперт. - Кроме того, дополнительно временному укреплению рубля может способствовать налоговый период. Курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 81-87 руб., юаня - в коридоре 11,2-12,0 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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