"Т-Инвестиции" снизили оценку акций ММК на 12%, сохранив рекомендацию "держать"

"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с 51 рубля до 45 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена.

Аналитики обновили модель оценки ММК с учетом более стремительного роста затрат компании по сравнению с их ожиданиями. Кроме того, эксперты пересмотрели вниз прогнозные цены на сталь.

По их мнению, с учетом низкого FCF во втором полугодии 2024 года есть риск, что совет директоров ММК рекомендует годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за этот период.

"В 2025 году компания планирует значительно сократить капитальные вложения, что позитивно скажется на FCF. Однако, по нашей оценке, FCF все равно будет под давлением низкой EBITDA. В связи с этим мы не ждем крупных дивидендов от ММК в следующие 12 месяцев", - пишут аналитики.

Текущая стоимость акций МКК составляет порядка 38,33 рубля за штуку.

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