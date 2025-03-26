Цены акций Tesla и KB Home могут снизиться на торгах в среду - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Tesla и KB Home могут показать снижение на торгах в среду, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Акции Tesla во вторник подорожали на 3,5%, хотя продажи в Европе падают уже два месяца, где, согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в феврале новых автомобилей эмитента зарегистрировано на 40% меньше, чем годом ранее, отмечают эксперты. Впрочем, обращают внимание они, в мировом масштабе регистрация выросла на 26% г/г, в то время как продажи автомобилей всех типов упали на 3,1% (максимальное за пять месяцев снижение).

"Считаем, свежие данные все же "придавят" цену на бумаги компании", - пишут аналитики в материале.

Результаты KB Home за 1К25 оказались ниже ожиданий, на что инвесторы отреагировали понижением котировок компании на 5,2%, констатируют аналитики инвестбанка в обзоре.

Выручка составила $1,39 млрд, прибыль - $1,49 на акцию, тогда как аналитики, опрошенные LSEG, ожидали $1,5 млрд и $1,58. Компания также понизила прогноз на 2025 финансовый год, оценивая теперь доходы от реализации жилья в $6,6-7 млрд (прежний ориентир - $7-7,5 млрд).

"Мы ожидаем дальнейшей коррекции в бумаге", - указывают эксперты инвестбанка "Синара".

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