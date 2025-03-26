.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Прогнозная цена акций Ленты - 1613 руб. - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 марта 2025 года 16:20
Прогнозная цена акций Ленты - 1613 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Лента" на горизонте года находится на уровне 1613 рублей за штуку, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Высоко оцениваем результаты эмитента за 2024 год, который не только нарастил показатели, но и существенно снизил долговую нагрузку", - отмечает эксперт. Выручка выросла во многом благодаря экспансии приобретенной в октябре 2023 года сети "Монетка" и увеличения продаж в сопоставимых магазинах, указывает Крылова. За счет снижения доли общехозяйственных и административных расходов в выручке "Лента" нарастила рентабельность EBITDA. "На 2025 год таргет по выручке - 1 трлн руб., полагаем, что он будет выполнен за счет фокуса на магазинах "у дома" и "дрогери" (приобретение "Улыбки радуги" в конце прошлого года), а также сохранения хорошо оправдавшей себя стратегии развития супермаркетов. Наш таргет на двенадцать месяцев - 1613 руб." - пишет эксперт ПСБ в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЛЕНТА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
26 марта 2025 года 18:31
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с целевой ценой 2021 рубль за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков. Одна из крупнейших розничных сетей опубликовала результаты по МСФО за IV квартал и весь 2024 год: квартальная выручка выросла на 18,4% год к году,... читать дальше
.26 марта 2025 года 17:58
Прогнозная стоимость акций ПАО "Группа Аренадата" ( Arenadata ) на горизонте года находится на уровне 160 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Эмитент опубликовал впечатляющий отчет за 2024 год по МСФО, констатирует эксперт. Совет... читать дальше
.26 марта 2025 года 17:24
Банк Англии может понизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25% годовых - в июне 2025 года при продолжении устойчивого снижения индекса потребительских цен в марте и апреле текущего года, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира... читать дальше
.26 марта 2025 года 16:47
Котировки акций Tesla и KB Home могут показать снижение на торгах в среду, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Акции Tesla во вторник подорожали на 3,5%, хотя продажи в Европе падают уже два месяца, где, согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в феврале новых... читать дальше
.26 марта 2025 года 15:48
Акции ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata) в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, раскрыл консолидированные финансовые результаты по итогам 2024 года. "Компания по... читать дальше
.26 марта 2025 года 15:24
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 1600 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков брокера. Эксперты считают финансовые результаты эмитента за четвертый квартал и весь 2024 год умеренно позитивными. "Лента"... читать дальше
.26 марта 2025 года 15:01
Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ вряд ли начнется в апреле, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По оценкам Банка России, с декабря 2024 года по февраль 2025 года текущая инфляция, без учета сезонности, замедлилась с 14% до 8%, а в марте этот же показатель... читать дальше
.26 марта 2025 года 14:28
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5750-5810 пунктов в среду при среднем уровне волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков. "Фьючерсы на американские индексы демонстрируют боковую динамику. Фондовые площадки АТР завершили сессию преимущественно... читать дальше
.26 марта 2025 года 13:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусГидро" с целью 0,5744 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: 0,4989 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Финансовые результаты "РусГидро"... читать дальше
.26 марта 2025 года 13:21
Акции X5, Группы "Ренессанс страхование" и Henderson могут показать результаты лучше рынка в апреле - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), Группы "Ренессанс страхование" и ПАО "Хендерсон Фэшн Групп" (Henderson) могут показать результаты лучше рынка в апреле, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Укрепление рубля, ожидание смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.