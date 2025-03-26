Акции Arenadata справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata) в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, раскрыл консолидированные финансовые результаты по итогам 2024 года.

"Компания по итогам 2024 года заработала своим акционерам 9,51 рубля прибыли на одну акцию, что соответствует 6,4% текущей акционерной доходности, а финансовые показатели эмитента оказались в рамках наших ожиданий, - указывают эксперты в обзоре. - Мы позитивно оцениваем планы Arenadata по сохранению высоких темпов роста, расширению продуктовой линейки, привлечению новых клиентов и укреплению своих позиций на рынке систем управления и обработки данных. На наш взгляд, в настоящее время акции справедливо оценены рынком".

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