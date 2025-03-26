"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Ленты

"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью на уровне 1600 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков брокера.

Эксперты считают финансовые результаты эмитента за четвертый квартал и весь 2024 год умеренно позитивными.

"Лента" продолжает показывать стабильный рост выручки и высокую динамику увеличения чистой прибыли. Объяснить такие результаты можно интеграцией торговых сетей "Монетка" и "Улыбка Радуги", отмечают аналитики брокера.

Также компании удалось сократить процентные расходы за счет уменьшения долга.

Год к году немного выросла рентабельность бизнеса. Позитивным фактором здесь стали оптимизация бюджетов на маркетинг и сокращение расходов на уборку, охрану, техобслуживание и других трат, обеспечивающих функционирование магазинов, указывают эксперты "Т-Инвестиций".

Также аналитики обращают внимание, что "Лента" старается ограничить рост цен на полках, поэтому жертвует валовой маржинальностью ради сохранения трафика.

"Ритейлер показывает, что эффект синергии от корпоративных сделок все еще есть, дополнительно увеличивая операционную эффективность за счет оптимизации внутренних процессов. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги "Ленты" с рекомендацией "покупать" и целевой ценой 1600 рублей", - пишут эксперты брокера в обзоре.

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