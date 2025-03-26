Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ вряд ли начнется в апреле - Freedom Finance Global

Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ вряд ли начнется в апреле, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По оценкам Банка России, с декабря 2024 года по февраль 2025 года текущая инфляция, без учета сезонности, замедлилась с 14% до 8%, а в марте этот же показатель ожидается регулятором также на уровне 8%, отмечает эксперт. Это будет возможно по мере охлаждения кредитного рынка и возвращения бюджета к покупкам валюты по бюджетному правилу, что должно повлиять на сокращение денежной массы, как считают в Банке России.

"Тем не менее, до начала снижения ключевой ставки, по нашему мнению, еще далеко, - полагает Мильчакова. - Для этого необходимо, чтобы не текущая, а годовая инфляция не выходила за рамки верхней границы прогноза ЦБ РФ на 2025 год в 7-8%, но это будет возможно, скорее всего, во втором полугодии 2025 года. На наш взгляд, укрепление рубля в марте может положительно повлиять на снижение инфляционных ожиданий, которые в марте уже упали до уровней сентября 2024 года".

Ранее в ЦБ РФ прогнозировали, что весной текущего года инфляция в России выйдет на пик, и хотя до конца весны еще далеко, но, по мнению аналитика инвесткомпании, уже по итогам марта можно будет ожидать стабилизации годовой инфляции на текущих уровнях.

"По нашему мнению, в апреле смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ тоже ожидать не стоит, и совет директоров регулятора 25 апреля может с высокой вероятностью снова сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых", - прогнозирует Мильчакова.

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