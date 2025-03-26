"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусГидро" с целью 0,5744 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: 0,4989 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Финансовые результаты "РусГидро" за 2024 год продемонстрировали уверенный рост выручки (+12,9% (г/г)) и EBITDA (+14,2% (г/г)), превысив ожидания аналитиков.

"С технической точки зрения акции находятся на ключевом уровне поддержки, - отмечают эксперты "Финама". - Идея на рост бумаги с целью 0,5744 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,4989 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,7".

"РусГидро" входит в тройку крупнейших генерирующих компаний России по объему установленной мощности и контролирует более 600 объектов генерации в 31 регионе страны.

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