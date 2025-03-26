Акции X5, Группы "Ренессанс страхование" и Henderson могут показать результаты лучше рынка в апреле - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), Группы "Ренессанс страхование" и ПАО "Хендерсон Фэшн Групп" (Henderson) могут показать результаты лучше рынка в апреле, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Укрепление рубля, ожидание смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка России и стартовавший весенне-летний дивидендный сезон могут дать импульс котировкам акций компаний на Мосбирже в апреле, - пишут эксперты в комментарии. - Три эмитента, акции которых могут показать результаты выше других, - "ИКС 5", Группы "Ренессанс страхование" и Henderson".

"ИКС 5" по итогам 2024 года нарастила чистую прибыль на 32,4% и рекомендовала первые после переезда дивиденды в размере 648 руб. на акцию, что эквивалентно дивдоходности в 17,5% годовых. Аналитики сервиса полагают, что компания в дальнейшем будет активно развивать магазины малых форматов и цифровых бизнесов, а крепкий рубль выступает благоприятных фактором на фоне удешевления импортного оборудования в иностранной валюте.

Укрепление рубля также, на взгляд экспертов, может помочь Henderson снизить издержки, а дальнейшие планы компании по росту занимаемых торговых площадей помогут нарастить выручку и поддерживать высокие темпы роста бизнеса.

"Группа "Ренессанс страхование" значительно увеличила свой инвестиционный портфель, что на фоне роста котировок облигаций может показать значительную переоценку, благодаря чему Группа может продемонстрировать существенный рост прибыли в 1К25", - отмечают стратеги сервиса.

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