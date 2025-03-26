"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку перспектив акций Henderson

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив акций ПАО "Хендерсон Фэшн Групп" (Henderson) с целевой ценой 910 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 22% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Henderson 25 марта опубликовал финальные данные по выручке за февраль - продажи увеличились на 10% по сравнению с февралем 2024 года, отмечают аналитики. Источник роста выручки - расширение площадей в среднем на 17%, при этом продажи на метр снизились. Компания связывает слабую динамику с аномальной погодой, тогда как в марте видит ускорение роста выручки до более 20%.

"Замедление роста, вероятно, временное, - считают аналитики Мария Суханова и Андрей Шаров. - Ускорение в марте подтверждает, что слабая динамика в феврале, скорее всего, связана с колебаниями погоды, а не с экономическими факторами, на наш взгляд. Мы ждем повышения выручки в 2025 году на 21%, поэтому ускорение роста в марте скорее подкрепляет наш прогноз. У нас "позитивный" взгляд на акции Henderson на горизонте года. Бумаги торгуются с мультипликаторами EV/EBITDA 3,7х и P/E 7,7x на базе наших прогнозов EBITDA и прибыли на 2025 год".

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