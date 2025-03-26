Индекс Мосбиржи может подняться выше 3200п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться выше уровня в 3200 пунктов по итогам торгов в среду, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Целевым на день по индексу Мосбиржи видим диапазон 3170-3225 пунктов. Рассчитываем на его выход выше 3200 пунктов по итогам торговой сессии, учитывая в целом обнадеживающий новостной фон и попытки нефтяных котировок пойти повыше", - пишет эксперт.

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