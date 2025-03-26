Вероятность продолжения коррекции индекса RGBI в ближайшие недели сохраняется - ПСБ

Вероятность продолжения коррекции индекса RGBI в ближайшие недели сохраняется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Коррекция на рынке ОФЗ, начало которой положили итоги пятничного заседания ЦБ РФ, продолжилась во вторник: индекс RGBI снизился на 0,36 пункта, до 110,76 пункта, констатирует эксперт.

Официальные заявления относительно переговоров между РФ и США, сделанные во вторник вечером, вероятно, поддержат рынок в среду. Однако в отсутствие смягчающих сигналов со стороны ЦБ РФ относительно монетарной политики вероятность продолжения коррекции в ближайшие полторы-две недели недели остается высокой", - указывает Грицкевич в обзоре.

Минфин в среду традиционно проведет аукционы по размещению госбумаг (предложит рынку два выпуска ОФЗ-ПД срочностью 6 и 11 лет), спрос на которые будет являться индикатором настроений инвесторов на рынке. Аналитик ПСБ ожидает снижение объемов размещения облигаций.

"На наш взгляд, при усилении негативных настроений на рынке глубокой коррекции все же не последует - целью вероятного движения выступает уровень 107-108 пунктов по индексу RGBI, где целесообразно возобновить покупку длинных ОФЗ и корпоративных бумаг с фиксированной ставкой (долгосрочный взгляд на рынок у нас остается позитивным)", - пишет Грицкевич в материале банка.

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