"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций Henderson с прогнозной стоимостью на уровне 824 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент продолжает демонстрировать двузначные темпы роста продаж в 2025 году, выручка компании в январе-феврале увеличилась на 16% по сравнению с 2024 годом и составила 3,5 млрд руб., констатируют эксперты.

Темпы роста выручки замедлились в феврале до 10%, однако менеджмент ожидает, что продажи в марте могут ускориться до 20% на фоне реализации отложенного спроса, отмечают в инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.