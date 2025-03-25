Базовый прогноз для цены нефти Brent на текущий год - $70-80 за баррель - Freedom Finance Global

Базовый прогноз Freedom Finance Global для цены нефти Brent на текущий год - $70-80/барр., для Urals - в пределах $65-75/барр., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова.

Страны - участницы сделки ОПЕК+ с апреля увеличивают лимиты добычи, напоминает эксперт. Запасные производственные мощности ОПЕК находятся на рекордно высоком уровне, что позволяет быстро увеличить предложение в случае необходимости, оказывая давление на цены. Однако, на взгляд Чернова, признаков того, что картель планирует изменения в политике поставок, которые привели бы к наращиванию добычи, пока не просматривается.

"Стремление координировать мировые цены и продолжать консультации в рамках сделки подтверждено ее участниками, поэтому при резкой коррекции углеводородного сырья возможно возвращение к ограничению производства, - допускает аналитик. - Спрос в Китае также может остаться стабильным, так как НБК анонсировал смягчение монетарных условий для стимулирования роста экономики. При этом важнейшую роль в ценообразовании в 2025 году будут играть торговые войны. Последняя на сегодня идея Белого дома предполагает введение пошлин в размере 25% для товаров из стран, которые закупают нефть и газ у Венесуэлы. Кроме того, было усилено санкционное давление на Иран".

Базовый сценарий Freedom Finance Global на 2025 год предполагает цену на Brent в диапазоне $70-80 за баррель, а на Urals - в пределах $65-75, подчеркивает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.