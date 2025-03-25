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25 марта 2025 года 17:18
SberCIB включил в топ-10 акций РФ бумаги ММК
SberCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, включив в подборку бумаги "ММК", сообщается в материале инвестбанка. Таким образом, в состав вошли "ММК", "Интер РАО", "Т-Технологии", "ЛУКОЙЛ" , Сбербанк, "Транснефть" (прив.), "Татнефть", "Яндекс", "Полюс", "ИКС 5" и "Аэрофлот". По мнению экспертов, "ММК" станет главным бенефициаром потенциального улучшения геополитических условий среди сталелитейных компаний. Компания больше других производителей стали ориентирована на внутренний рынок, который начнет восстанавливаться при снижении геополитических рисков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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