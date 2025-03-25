SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ, бумаги HeadHunter исключены

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки акции HeadHunter и добавили ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5).

Таким образом, в текущий состав списка вошли "Татнефть", банк "Санкт-Петербург", "ЛУКОЙЛ", "Транснефть", "ИКС 5", Сбербанк.

"Сейчас инвесторы и аналитики следят за финансовыми отчетами компаний - они и станут основой для будущих выплат. Мы убрали акции HeadHunter и добавили бумаги X5. HeadHunter опубликовал нейтральные результаты за 4К24, но нам не нравится отсутствие прогнозов финансовых показателей на 2025 год и неопределенность с периодом выплаты дивидендов", - пишут эксперты инвестбанка.

"ИКС 5", по мнению аналитиков, может показать двузначную дивдоходность в 2026-2027 годах, а в этом году дивиденды могут составить больше 1000 рублей на акцию.

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