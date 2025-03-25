S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5710-5830п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5710-5830 пунктов во вторник при высоком уровне волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

"Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют консолидацию, - отмечает эксперт в комментарии. - На предстоящую сессию прогнозируем высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5710-5830 пунктов".

Аналитик указывает, что с технической точки зрения S&P 500 продемонстрировал уверенный пробой 200-дневной скользящей средней (около 5750 пунктов), что улучшило техническую картину. "Следующее сопротивление для индекса широкого рынка расположено на уровне 5830 пунктов (50% от коррекционного движения), но основная задача "быков" - удержаться выше 5700 пунктов, - пишет стратег инвесткомпании. - Если закрепиться на достигнутых отметках не удастся, то вероятен откат бенчмарка к поддержке на отметке 5600 пунктов".

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