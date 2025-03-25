"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "ЭсЭфАй" с целью 1800 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "ЭсЭфАй" с целью 1800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,8%, стоп-приказ: 1460 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент опубликует результаты за 2024 год по МСФО в четверг, 27 марта. Ждем сильного отчета благодаря основному активу - "Европлану", которому удается поддерживать высокий ROE и наращивать лизинговый портфель", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании торгуются вблизи сильного уровня поддержки, при отскоке открывается потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 1800 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1460 руб. риск на портфель составит 0,48%", - указывают в "Финаме".

ПАО "ЭсЭфАй" - инвестиционная холдинговая компания, которая предоставляет лизинговые, страховые и финансовые услуги компаниям сектора услуг в России.

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