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25 марта 2025 года 13:15
Бумаги Etalon в настоящее время безыдейны - ПСБ
Бумаги Etalon являются безыдейными в текущих условиях, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Финансовые результаты эмитента за 2024 год оцениваем нейтрально. При высоких темпах роста выручки и EBITDA у Etalon сохраняется недостаточная эффективность бизнеса, растут долги и убыток. Главное для инвесторов сейчас - вопрос редомициляции, процесс по которой длится с декабря 2023 года. Пока компания числится в иностранной юрисдикции, она не может платить дивиденды, а также бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. При текущих условиях считаем бумаги Etalon безыдейными", - пишут эксперты в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ETALON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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