Бумаги Etalon в настоящее время безыдейны - ПСБ

Бумаги Etalon являются безыдейными в текущих условиях, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Финансовые результаты эмитента за 2024 год оцениваем нейтрально. При высоких темпах роста выручки и EBITDA у Etalon сохраняется недостаточная эффективность бизнеса, растут долги и убыток. Главное для инвесторов сейчас - вопрос редомициляции, процесс по которой длится с декабря 2023 года. Пока компания числится в иностранной юрисдикции, она не может платить дивиденды, а также бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. При текущих условиях считаем бумаги Etalon безыдейными", - пишут эксперты в обзоре.

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