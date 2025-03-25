"Финам" временно прекращает анализ акций Sinopharm

"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций Sinopharm Group, сообщается в комментарии ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Китайский дистрибьютор фармацевтической продукции отчитался о снижении выручки по итогам 2024 года на 2% (до 584,5 млрд юаней) вопреки ожиданиям роста, при этом чистая прибыль упала на 28,4% (до 7,05 млрд юаней) и оказалась существенно ниже ожиданий. С учетом разочаровывающих финансовых результатов, обусловленных во многом неблагоприятной политикой властей КНР в области фармацевтики, мы приостанавливаем аналитическое покрытие акций Sinopharm Group", - указывает эксперт.

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