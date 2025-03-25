Акции Акрона в настоящее время непривлекательны для покупок - "Мои Инвестиции"

Акции "Акрона" в настоящее время непривлекательны для вложений, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эмитент опубликовал результаты за 2024 год по МСФО. Компания за прошлый год инвестировала рекордный объем денег на капитальные вложения - 46,5 млрд руб., чистый долг группы за 2024 год увеличился в 4,1 раза - до 103,3 млрд руб., показатель чистый долг/EBITDA вырос до 1,7х с 0,37х на конец 2023 года.

Запуск ключевого инвестиционного проекта эмитента - Талицкого ГОК - запланирован только во второй половине 2026 года.

Рост долговой нагрузки на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ давит на прибыльность компании, отмечают эксперты в комментарии.

Также, указывают аналитики телеграм-канала, так как "Акрон" основную часть выручки получает от экспортных продаж, она находится в уязвимости от курса рубля, который заметно вырос. "Сейчас считаем акции эмитента непривлекательными", - заключают эксперты.

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