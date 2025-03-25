Цены ОФЗ могут оставаться под давлением в ближайшие недели - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций могут оставаться под давлением в ближайшие недели, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в понедельник продолжил пятничную коррекцию, снизившись на 1,02 пункта - до 111,12 пункта. Решение ЦБ сохранить ставку и формально не смягчать сигнал охладило оптимизм на перегретом долговом рынке. Кроме того, отмечает эксперт, отсутствие новых триггеров в части внешних новостей усилило коррекционные настроения на рынке.

"Ожидаем, что во вторник рынок перейдет к консолидации в ожидании официальных заявлений по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Вместе с тем пока не ожидаем возобновление роста котировок с обновлением недавних максимумов по индексу RGBI - коррекция/консолидация может продлиться еще одну-две недели, после чего фокус инвесторов снова будет смещаться на ожидания смягчения политики ЦБ РФ с приближением апрельского заседания, - пишет Грицкевич в обзоре. - Долгосрочный взгляд на рынок у нас остается позитивным; текущее охлаждение настроений вполне можно будет использовать для увеличения позиции в ОФЗ-ПД и корпоративных бумагах с фиксированным купоном".

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