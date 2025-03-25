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25 марта 2025 года 09:29
Индекс Мосбиржи проведет торги вторника в диапазоне 3150-3220п - ПСБ
Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3150-3220 пунктов на торгах во вторник в ожидании итогов переговоров России и США в Эр-Рияде, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Но в целом идеи на рынке будут точечными. "Лента" представит отчетность за 2024 год, которая может оказаться неплохой, да и в целом новая стратегия компании нам нравится (изменена концепция супермаркетов, фокус на регионах за счет покупки "Монетки"). Мы считаем акции интересными для долгосрочных инвесторов, - отмечает аналитик в комментарии. - Также в фокусе будут новости по дивидендам "ЛУКОЙЛа". Компания и отчиталась (неплохо) за 2024 год, и провела совет директоров, где рассматривался вопрос о дивидендах". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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