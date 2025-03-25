Индекс Мосбиржи проведет торги вторника в диапазоне 3150-3220п - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3150-3220 пунктов на торгах во вторник в ожидании итогов переговоров России и США в Эр-Рияде, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Но в целом идеи на рынке будут точечными. "Лента" представит отчетность за 2024 год, которая может оказаться неплохой, да и в целом новая стратегия компании нам нравится (изменена концепция супермаркетов, фокус на регионах за счет покупки "Монетки"). Мы считаем акции интересными для долгосрочных инвесторов, - отмечает аналитик в комментарии. - Также в фокусе будут новости по дивидендам "ЛУКОЙЛа". Компания и отчиталась (неплохо) за 2024 год, и провела совет директоров, где рассматривался вопрос о дивидендах".

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