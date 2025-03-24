SberCIB сохраняет позитивную оценку акций Х5

SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в материале аналитиков инвестбанка.

Дивиденд может составить 648 руб./акцию с доходностью 17,6%, этот вопрос еще предстоит обсудить акционерам, а дивидендная отсечка пройдет 9 июля 2025 года, отмечают эксперты.

Также они обращают внимание, что компания утвердила новую дивполитику. Выплату будут рассчитывать из объема свободного денежного потока при целевом значении коэффициента "чистый долг/EBITDA" на конец года от 1,2 до 1,4. Кроме того, эмитент планирует выплачивать дивиденды дважды в год: за девять месяцев и за предыдущий отчетный год.

Аналитики SberCIB подсчитали, какой дивиденд компания может объявить за девять месяцев 2025 года. Чтобы на конец года достичь долговой нагрузки в 1,2, Х5 нужно взять в долг на дивиденды 159 млрд руб. Но эксперты считают, что в условиях все еще высокой ставки компания сможет привлечь и направить на дивиденды только половину указанной суммы. Тогда дивиденд составит 408 руб./акцию с доходностью 11,1%.

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