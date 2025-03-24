"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CLP Group с целевой ценой HKD75,1 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 18% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова.

"CLP Group уверенно завершила 2024 год: восстановление прибыли в Австралии позволило менеджменту увеличить дивидендные выплаты, - пишет эксперт. - В ближайшие годы компания реализует масштабную инвестпрограмму, сосредоточенную на развитии "зеленой" энергетики в Китае и Индии. По нашим оценкам, акции остаются существенно недооцененными, и мы сохраняем позитивный взгляд на их перспективы".

CLP Group - гонконгская вертикально интегрированная электроэнергетическая компания, осуществляющая генерацию, передачу, распределение и сбыт электроэнергии и газа в Гонконге, Китае, Австралии и Индии.

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